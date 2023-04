La Française Real Estate Managers (REM) erwirbt im Auftrag eines kollektiven Immobilienfonds das Gebäude der Klinik Mont-Louis für knapp 34 Millionen Euro. Die Klinik Mont-Louis befindet sich in der Rue de la Folie-Regnault 8-10 im 11. Arrondissement von Paris und liegt in unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Nähe

[…]