La Française erwirbt erste medizinisch-soziale Einrichtung in Belgien

La Française Real Estate Managers hat im Namen eines kollektiven Immobilieninvestmentvehikels einen Vertrag über den Kauf und die Entwicklung eines Immobilienprojekts in der Rue de la Caracole im belgischen Namur abgeschlossen. Die Transaktion wird bis spätestens Ende 2024 abgeschlossen sein.

.

Der Gebäudekomplex befindet sich südlich von Namur, der Hauptstadt der Region Wallonien, einer Stadt mit etwa 110.000 Einwohnern. Namur liegt in der Nähe eines Flusshafens sowie eines großen Autobahnknotens und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsstandort der Provinz. Namur belegte 2015 den zweiten Platz in Agorias „Smart-Cities“-Benchmark 2015.



Bei dem Bauprojekt handelt es sich um einen Wohnkomplex, der speziell für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen vorgesehen ist. Die Anlage wird aus fünf Gebäuden bestehen, in denen insgesamt 80 Bewohner untergebracht werden können. In vier separaten Gebäuden werden Zimmer und gemeinsame Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen für jeweils 20 Bewohner entstehen. In einem weiteren Gebäude sind die Verwaltungsbüros, ein Raum für Gruppenaktivitäten, ein gemeinsamer Speisesaal, Küchen, Waschräume usw. vorgesehen. Im Außenbereich stehen den Bewohnern Erholung- und Freizeiteinrichtungen zur Verfügung, wie z. B. ein Spielplatz, ein Gemüsegarten, ein Bienenhaus, eine Stadtfarm usw.



Das Gebäude wird sowohl in medizinischer Hinsicht als auch in Bezug auf den Energieverbrauch den neuesten Standards entsprechen. Der Gebäudekomplex wird über Photovoltaikanlagen auf dem Dach verfügen, und der Strom wird aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Außerdem sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge und zahlreiche Grünflächen vorgesehen.



Das Gebäude wurde im Rahmen eines Festmietvertrags mit einer Laufzeit von achtzehn Jahren vorvermietet an Namur Santé, die im Bereich der Betreuung von Menschen mit Behinderungen in Belgien tätig ist.



Für die rechtlichen Aspekte des Erwerbs nahm La Française REM die Beratungsdienste von Cabinet Schoups in Anspruch, während Theop Beratungsdienste zu den technischen und SRI-Aspekten des Erwerbs leistete.