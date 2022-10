La Française baut Investment-Team mit Adil Mestan aus

La Française Real Estate Managers (REM) Germany hat zum 15. Oktober 2022 sein Investment-Team um Adil Mestan erweitert. Der 29-jährige ist im Frankfurter Büro als Investment Manager tätig und berichtet an Robin Steinberg, Head of Transactions Funds Germany von REM.

Mestan hat einen Bachelor-Abschluss in Real Estate Management von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden sowie einen Master-Abschluss in Real Estate Management & Investment von der Napier University in Edinburgh. Die vergangenen drei Jahre arbeitete er als Analyst bei Goldman Sachs im Real Estate Asset Management in Frankfurt.



Mark Wolter, Managing Director REM Germany freut sich über den Neuzugang. „Adil Mestan bringt ein großes numerisches Verständnis gepaart mit Asset-Management-Know-how in den Märkten Deutschland und Niederlande mit. Während seiner Tätigkeit bei Goldman Sachs hat er im ganzheitlichen Ansatz Businesspläne entwickelt, Operating-Partner gesteuert sowie auf der Verkäuferseite beachtliche Erfahrungen gesammelt. Des Weiteren wird er seine Erfahrung und Expertise in unterschiedlichen Nutzungsarten und Märkten hervorragend bei uns einbringen.“