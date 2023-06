L.R.S. Immobilien vollendet Wohnquartier in Weimar

Die L.R.S. Immobilien GmbH & Co. KG hat im Wohnquartier „Am Webicht“ in Weimar den letzten Bauabschnitt fertiggestellt und im Mai an die Caritas Träger­gesellschaft „St. Elisabeth“ übergeben. Mit zwei neuen Wohngemeinschaften erweitert die CTE in Haus 4 ihr ambulantes Betreuungsangebot.

.

Seit dem ersten Spatenstich im Jahr 2018 [wir berichteten] sind auf dem für Senioren und Familien konzipierten Areal 53 Wohnungen für betreutes Wohnen, 20 Plätze in der Tagesbetreuung, drei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit 28 Plätzen und drei Mehrfamilienhäuser mit 27 Eigentumswohnungen entstanden.



„Mit dem Wohnquartier ,Am Webichtʻ haben wir das Wohnungs- und Betreuungsangebot für Senioren in Weimar wesentlich verbessert“, erläutert Frank Smajek, geschäftsführender Gesellschafter L.R.S. Immobilien. „Unsere Planung haben wir mehrfach hinsichtlich des Bedarfs an neue Anforderungen der CTE angepasst. So haben wir in Haus 4, das wir jetzt fertiggestellt haben, auf einer Etage Platz für eine zusätzliche Wohngemeinschaft für die Betreuung von Demenzerkrankten geschaffen; dort waren ursprünglich Servicewohnungen vorgesehen. In dieser Qualität und mit seinem umfassenden Serviceangebot ist ein vollkommen eigenständiges Quartier entstanden, das in der Region einmalig ist.“



Das barrierefreie Wohnquartier für Senioren und Familien Am Lindenberg und Baumschulenweg umfasst sieben Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 10.400 m². Davon entfallen rund 5.110 m² Bruttogeschossfläche auf das Multifunktions­gebäude, wo 31 Apartments für betreutes Wohnen, ein ambulanter Pflegedienst, eine Tagespflege, Verhinderungspflege und Veranstaltungsräume untergebracht sind. Weitere 18 barrierefreie Wohnungen befinden sich in Haus 2 und 3, während Haus 4 auf betreute Wohngemeinschaften ausgerichtet ist. Langfristiger Betreiber ist die Caritas Trägergesellschaft „St. Elisabeth“ aus Erfurt. Am südlichen Grundstücksrand befinden sich mit Haus 5, 6, und 7 drei Mehrfamilienhäuser mit 27 Eigentumswohnungen mit 47 bis 110 m² Wohnfläche.



Das Projektvolumen umfasst circa 29,5 Mio. Euro. Davon hat L.R.S. Immobilien rund 27 Mio. Euro in das Wohnquartier investiert; in den Straßenbau und die Erschließung des Baumschulenwegs und Am Alten Flughafen sind rund 2,5 Mio. Euro geflossen. Von dieser Infrastrukturmaßnahme profitieren auch sämtliche Anlieger.