L'Osteria zieht nach Revitalisierung ins Junghof Plaza in Frankfurt am Main

Visualisierung des Junghof Plaza

© FGI/PGIM

Restaurantbetreiber L'Osteria hat einen Mietvertrag mit den Projektentwicklungspartnern FGI Frankfurter Gewerbeimmobilien GmbH und PGIM Real Estate unterzeichnet. Das Joint Venture hatte das Gebäude 2016 im Interesse seiner institutionellen Investoren gekauft. In bester Lage inmitten des Banken- und Geschäftsviertels in Frankfurt am Main, unweit von Fressgass, Goethestraße und Alter Oper, wird L'Osteria auf mehr als 700 m² im Sommer 2020 eröffnen.

Dann ist die Fertigstellung des neuen Junghof Plazas, in der Junghofstraße 14-16 geplant, nach umfassender Neugestaltung von der Büroimmobilie zum Mixed-Use-Gebäude mit hochmodernen Büroflächen, Hotelbetrieb, Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie zwei Innenhöfen. Die Vermietungskoordination zwischen L'Osteria und den Projektentwicklern übernahm BNP Paribas Real Estate.



Die Magnetwirkung des neuen Junghof Plazas mit insgesamt über 33.000 m² ist schon jetzt durch eine erhöhte Nachfrage weiterer Gastronomieunternehmen und Einzelhändler wahrnehmbar, die am Potenzial des zentralen Standorts teilhaben möchten. Neben dem gerade abgeschlossenen Mietvertrag mit L'Osteria besteht bereits ein weiterer mit einer Tagesbar, die sich ebenfalls im Erdgeschoss befinden wird. Damit sind frühzeitig während der derzeitigen Abbruchphase rund 25 % der ca. 2.900 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche vergeben.



Auch über 60 % der Büroflächen sind bereits vermietet. So unterzeichnete 2017 die international agierende Anwaltssozietät Clifford Chance [wir berichteten] für einen Großteil des Bürotraktes mit eigenem repräsentativen Eingang in den Etagen eins bis acht. Büromieter haben noch die Chance über 9.000 m² kleinteilig oder großflächig anzumieten. Um den Nutzungsmix des Junghof Plazas zu komplettieren, besteht ebenfalls ein Mietverhältnis mit der Ruby Hotel Gruppe [wir berichteten], die ab 2020 auf rund 6.000 m² mehr als 200 Zimmer und eine Dachterrassenbar im sechsten Geschoss anbietet.



Das Junghof Plaza wurde 2003 erbaut und profitiert in Innenstadtlage von der Nähe zu zahlreichen etablierten Einkaufsmöglichkeiten. Aber auch das Goethehaus, die städtischen Bühnen und der Grüngürtel sind nur wenige Schritte entfernt. Der umfangreiche Umbau erfolgt nach den Plänen von Henning Larsen Architects, Kopenhagen, einem der renommiertesten Architekturbüros Skandinaviens.