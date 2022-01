Tilly City Immobilien hat dem Systemgastronomen L'Osteria ein Ladenlokal für ein neues Restaurant an der Hauptstraße 111 in Heidelberg vermittelt. L'Osteria sicherte sich die zuvor durch Pizza Hut genutzte Fläche mit mehr als 600 m² und wird das neue Restaurant nach Umbau voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 eröffnen.

