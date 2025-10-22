Kyocera eröffnet neuen Medizintechnik-Standort in Waiblingen

Nach nur einem Jahr Bauzeit hat Kyocera Fineceramics Medical in Waiblingen bei Stuttgart ihren neuen Produktions- und Bürostandort eröffnet. Die Anlage ist auf Hochleistungskeramikkugelköpfe für orthopädische Anwendungen spezialisiert und erfüllt modernste ESG- und Nachhaltigkeitsstandards. Der Produktionsstart ist für Anfang 2026 vorgesehen.

Nach nur einem Jahr Bauzeit feierte die Kyocera Fineceramics Medical GmbH am 1. Oktober 2025 die Eröffnung ihres neuen Produktionsstandorts und Bürogebäudes in Waiblingen bei Stuttgart. Neben Vertretern der Kyocera-Gruppe, darunter Kyocera Corporation, Kyocera Medical Corporation, Kyocera Europe GmbH, Kyocera Fineceramics Europe GmbH und Kyocera Fineceramics Medical GmbH, nahmen auch die Bauherren, Herr Ebner und Frau Ebner-Albert, an der Eröffnungsfeier vor Ort teil.



Mit einer vollautomatisierten und intelligent gestalteten Produktionsumgebung verfügt die Anlage über optimierte Materialflüsse, autonome mobile Roboter und fortschrittliche Intralogistiklösungen. Darüber hinaus wurde das Gebäude so konzipiert, dass es die aktuellen strengen Vorschriften hinsichtlich CO₂-neutraler Produktion, ESG-Standardisierung, DGNB- und/oder LEED-Zertifizierung erfüllt oder sogar übertrifft.



„Der Standort in Waiblingen steht nicht nur für Innovation, sondern verkörpert auch die Grundwerte von Kyocera, darunter die Achtung der Menschen, das unerschütterliche Bekenntnis zur Qualität und die Verantwortung, durch sinnvolle Arbeit einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten“, erklärt Kunihiko Ueki, Präsident der Kyocera Europe GmbH.



Auch die Projektentwickler und Eigentümer Joachim Heinz Ebner und Iris Ebner-Albert sind stolz auf das Projekt: „Wir freuen uns, dass dieses Bauvorhaben die Grundlage für eine innovative und nachhaltige Produktionsumgebung ist. Gemeinsam mit Kyocera schaffen wir nicht nur ein modernes Gebäude, sondern auch Raum für hochmoderne medizinische Dienstleistungen sowie qualitativ hochwertige Arbeitsplätze in der Region.“



Die beiden Geschäftsführer Dr. Fabian Preuss und Uwe Kemmer von Kyocera Fineceramics Medical GmbH betonen: „Mit der Eröffnung dieses neuen Standorts macht Kyocera Fineceramics Medical GmbH einen bedeutenden Schritt in Sachen Zukunft der medizinischen Keramik. Das ist nicht nur der Start eines neuen Kapitels, sondern auch ein Grund zum Feiern, weil wir das gemeinsam geschafft haben – mit Zusammenarbeit, Zielstrebigkeit und ständiger Verbesserung.“



Der Spatenstich erfolgte am 4. Oktober 2024. Im August 2025 wurden die ersten Maschinen in der Produktionshalle installiert, gefolgt von der Fertigstellung des Bürogebäudes Ende September. Weniger als ein Jahr nach dem Spatenstich wurde die neue Produktionsstätte nun am 1. Oktober 2025 eingeweiht. Der Produktionsstart ist für das erste Quartal 2026 geplant.