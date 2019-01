Kymati zieht ins Sirius Office Center Grasbrunn

Pavillon 4 des Sirius Office Center Grasbrunn

© Sirius Facilities GmbH

Die Kymati GmbH hat seit November 2018 ihren neuen Hauptsitz im Sirius Office Center Grasbrunn. Der Hersteller von Radar-Sensoren und funkbasierten Messinstrumenten hat den gesamten Pavillon 4 des Sirius Office Centers mit rund 1.420 m² Bürofläche bezogen.

.

Der Mietvertrag mit Kymati wurde langfristig abgeschlossen. Vor dem Einzug hat die Sirius Real Estate Ltd., die den Bürokomplex in Grasbrunn im Juli 2017 erwarb [wir berichteten], den Pavillon renoviert und nach mieterspezifischen Wünschen umgebaut. Die Sirius Facilities GmbH, die das Bürogebäude Am Hochacker 5 verwaltet, plant auch in Zukunft Kymati bei seiner geschäftlichen Entwicklung zu begleiten. Bei der Vermietung war die E & G Real Estate GmbH vermittelnd tätig.



In München verwaltet die Sirius Facilities GmbH bislang den Sirius Business Park München-Neuaubing sowie den Sirius Business Park München-Obersendling. Seit Juli 2017 ist sie östlich der Großstadt zusätzlich mit dem Sirius Office Center Grasbrunn vertreten.