KW15: Der Artikel mit den häufigsten Zugriffen

Einer der zahlreichen Vorteile aller elektronischen Medien ist die exakte Messbarkeit von Zugriffen und des Leseverhaltens. Keine Zeitung und Zeitschrift dieser Welt kann genau messen, welcher Artikel wie oft gelesen wurde.

Wir messen anonym die Anzahl der Zugriffe, die Lesedauer so wie das Leseverhalten nach dem Lesen eines jeden einzelnen Artikels.

Mit Beginn dieser Reihe veröffentlichen wir nun jeden Montag den Artikel der Vorwoche, der am häufigsten auf unserem Portal gelesen wurde.

Sie sollen wissen, was Ihre Branche liest.

Den Artikel lesen Sie hier: GWB baut Ärzte- und Rehazentrum in Bremerhaven

[…]