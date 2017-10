KW-Development vertieft Engagement im Filmpark-Campus

Die KW-Development GmbH will ihr Engagement im „Campus am Filmpark Babelsberg“ in Potsdam erneut vertiefen und hat dazu ein rund 7.200 m² großes Grundstück an der August-Bebel-Straße 26-53 gekauft. Auf dem Gelände wollen die Berliner ein zusätzliches Bürogebäude unter anderem auch für Start-ups errichten. KW Development reagiert damit unmittelbar auf die rasant steigende Nachfrage nicht nur des Film- und Medien-, sondern auch des Wissensstandort Potsdam-Babelsberg, die Geschäftsführer Jan Kretzschmar schon zur Grundsteinlegung seines fünfeckigen Bürokomplexes „Pentagon“ im Sommer konstatiert hatte.

Insbesondere die zwei privaten Hochschulen und in ihrem Schlagschatten eine gewachsene Community von Start-ups haben den Campus rund um die Filmstudios als neues Most-wanted-Quartier entdeckt. KW Development hat bereits rund 80 Millionen Euro in die Entwicklung des Areals investiert.



Mit dem Projekt „Studio Five“ betritt die KW-Development Neuland, denn es umfasst eines der modernsten Studios in Babelsberg – nämlich ein multifunktionales Filmstudio mit Green Screen, einer grünen Rundum-Leinwand, auf die jeder beliebige Hintergrund projiziert werden kann. „Studios mit vergleichbar guter Ausstattung gibt es nur wenige in Deutschland“, so Kretzschmar. Mit rund 3.100 m² Bürofläche und 1.600 m² Studiofläche steht das voll auf die digitale Technik der virtuellen Realität zugeschnittene Studio für Produktionen von Filmen, Serien und Werbespots zur Verfügung. Einzigartig ist die kurzfristige Nutzbarkeit, was insbesondere für Produktionen von Netflix, Youtube oder ähnlichen Kanälen geeignet ist, die keine Zeit für lange Studioreservierungen haben. Durch den Umbau des Foyers entstehen zusätzliche Nutzflächen für Coworking mit integrierten Konferenzräumen. „Wir verhandeln gerade mit Mietinteressenten, u.a. einer privaten Hochschule, wobei erste Mieter aus der Medienbranche schon eingezogen sind. Parallel dazu läuft der Umbau des Studios, der im Sommer 2018 abgeschlossen sein soll“, fasst Kretzschmar zusammen.





Die Übergabe der neuen Kita in der Medienstadt fand am 20. Oktober statt.



Das Bürohaus Pentagon für das der Grundstein bereits gelegt wurde, soll Ende 2018 mit 5.300 m² Büroflächen ans Netz geschickt werden. Erste Mietverträge mit neuen Nutzern wurden bereits

abgeschlossen. Relativ zeitgleich können die 255 Studenten-Apartments bezogen werden. Die Berliner werden überdies ein Boardinghaus mit möblierten Wohnungen für beispielsweise Dozenten und Interimsbeschäftigte der Filmstudios sowie eine Kita realisieren, die in der vergangenen Woche bereits an den Betreiber übergeben wurde. Der eigentliche Marktplatz des Campus hält Cafés, ausgesuchten Einzelhandel und diverse Gastronomie-Angebote vor.



Das nun avisierte, zusätzliche Bürohaus wird über 7.400 m² Fläche verfügen. Und könnte auch als probates Quartier für die dem Gründerzentrum entwachsenden Firmen dienen. KW-Development will weitere 18 Millionen Euro in das Unternehmen investieren. Die Fertigstellung ist für 2019 avisiert.