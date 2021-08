KW Development legt Grundstein im Quartier Beelitz-Heilstätten

Das neue Quartier in Beelitz-Heilstätten beginnt zu wachsen. Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans für den ersten Bauabschnitt Ende 2020 kann Investor Jan Kretzschmar mit seinem Team der KW- Development die Grundsteinlegung für die neue Kita im zukünftigen Ortszentrum feiern. Damit beginnt nicht nur der Bau des neuen Quartiers, sondern auch der Vertrieb für die 104 Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern und 90 Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser im ersten Projektabschnitt, den die Experten von der Verimag exklusiv übernommen haben. Künftig sollen neben der Kita auch ein Marktplatz, eine Schule, ein Ärztehaus, eine Pflegeeinrichtung und Einzelhandelsgeschäfte den neuen Ortskern am Bahnhof beleben.

.