Die Bauarbeiten vom ersten Teil des Bauprojekts in Bergfelde konnten bereits im September 2020 abgeschlossen werden. Nun steht auch für den zweiten Teil das Richtfest an: In den vergangenen Monaten sind die vier Stadtvillen und drei Mehrfamilienhäuser, in denen künftig 154 Mietwohnungen zur Verfügung stehen werden, an der Mittelstraße kontinuierlich

[…]