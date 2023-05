KW-D legt Grundstein für Gewerbecampus in Strausberg

In den nächsten sechs Jahren entsteht durch die KW-Development nach dem Entwurf von dem Architekturbüro Nokera Planning im brandenburgischen Strausberg auf der derzeit noch brachliegenden Fläche zwischen den Straßen Am Flugplatz, Flugplatzstraße und Lilienthalstraße auf 34.518 m² Fläche ein Gewerbecampus mit elf Gewerbebauten. Nun wurde gemeinsam mit Bürgermeisterin Elke Stadeler der Grundstein für die ersten Gebäude gelegt.

