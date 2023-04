KW-D feiert Richtfest für Wohnprojekt in Strausberg

Neun Monate nach Baustart [wir berichteten] feierte KW-Development jetzt an der Elisabethstraße das Richtfest. Bauherr Jan Kretzschmar hisste gemeinsam mit Carla Bork, Beigeordnete und Leiterin des Bauordnungsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland, und Bürgermeisterin Elke Stadeler die Richtkrone.

.

„Seitdem wir den Grundstein für dieses Projekt gelegt haben, erreichen uns zahlreiche Mietnachfragen. Das zeigt, dass wir hier einen Nerv getroffen haben und auch im Umland Wohnraum gefragt ist wie nie“, erklärt Jan Kretzschmar, Geschäftsführer der KW-Development. „Der Standort bietet die perfekte Kombination aus idyllischem Wohnen und urbaner Infrastruktur des Umfeldes, aber auch innerhalb des Quartiers mit bspw. Glasfaseranschluss für High-Speed-Internet oder Paketboxstation für anbieterübergreifende Onlinelieferungen der Bewohner dieses Quartiers. Hier findet man Ruhe und Erholung, ohne auf die Vorzüge einer modernen Stadt verzichten zu müssen.“ Für Pendler spielt die Nähe zu Berlin eine große Rolle. Aber auch die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide im vergangenen Jahr sowie die Nähe zur Barnim-Kaserne sind ein enormer Katalysator für den Wohnungsmarkt in Strausberg.



Auf dem ca. 17.400 m² großen Grundstück entstehen 158 neue moderne Mietwohnungen mit hoher Energieeffizienz. Die Pläne stammen aus der Feder des Architekturbüros Nokera Planning. Insgesamt entstehen durch das Bauprojekt ca. 12.400 m² Wohnfläche verteilt auf vier Doppel- und vier Mehrfamilienhäuser sowie sechs Stadtvillen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für Oktober 2023, die des zweiten Bauabschnitts ist für Frühling 2024 geplant. Die Vermietung startet im Sommer 2023. Das Gesamtvorhaben wurde bereits Anfang April an ein von der Deutsche Asset One GmbH vertretenes institutionelles Sondervermögen veräußert [wir berichteten].



„Um ein belebtes und durchmischtes Quartier zu schaffen, haben wir bei der Entwicklung Wohnungen mit zwei, drei, dreieinhalb sowie vier Zimmern geplant. So finden sowohl Singles, Familien aber auch Dinkies, also Paare mit zwei Einkommen aber ohne Kinder, die perfekten vier Wände für sich und haben im besten Fall auch noch ein Extra-Zimmer für das Homeoffice zur Verfügung.“, so Kretzschmar weiter. Außerdem erhält jede Wohneinheit einen eigenen Außen- oder Tiefgaragenstellplatz, so bleiben die Mieter mobil und es gibt keine Parkplatzsorgen in der Nachbarschaft.



Durch die optimale Anbindung ist das Quartier sowohl über die nur 15 Minuten entfernte Autobahn A10 als auch durch den ÖPNV, der die Bewohner zum Beispiel in 45 Minuten bis zum Berliner Ostbahnhof bringt, sehr gut angeschlossen. Zudem entsteht direkt am Quartier ein neuer städtischer Radweg auf einer ehemaligen Bahntrasse, über den der S-Bahnhof Strausberg Stadt in nur drei Minuten erreichbar ist.