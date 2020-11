Die Ludger Inholte Projektentwicklung hat an seinem neuen Projekt Südkreuz Offices, direkt am Bahnhof Südkreuz gelegen, den nächsten Meilenstein erreicht. Am Donnerstag feierte der Investor gemeinsam mit der KVL Group, die die Projektsteuerung verantworte, und unter Teilnahme von Jörn Oltmann, Stellvertretender Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg und Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen,…

[…]