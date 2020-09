KVL Stuttgart bezieht neue Büroräume

Die KVL Group setzt weiterhin auf Expansion. Neben dem Team in München durfte sich auch KVL in Stuttgart über neue Büroräume freuen. Nach langer Suche konnte das Team eine Jugendstilvilla in der Heusteigstraße 37 beziehen.

.

Nur wenige Meter vom ursprünglichen Büro entfernt, im Heusteigviertel, hat die KVL Group in Stuttgart eine neue Wirkungsstätte gefunden. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude aus dem Jahr 1889 bietet dem Unternehmen eine lichtdurchflutete Bürofläche auf 230 m².