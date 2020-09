KVL Group will in München wachsen

Das Team der Münchener KVL Bauconsult hat die neuen Büroräume in der Karlstraße 35 bezogen. Der Umzug aus dem Altbau in der Schwabinger Friedrichstraße bedeutet für die Mitarbeiter die dreifache Größe und somit ausreichend Platz, um Corona-konform miteinander arbeiten zu können und zugleich Freiraum für weiteres Wachstum zu haben. „Wir haben uns von 200 auf 700 m² vergrößert – genug Platz für alle, selbst in Pandemie-Zeiten“, sagt Luana Cortis, Managing Partner von KVL Bauconsult München. Neben den räumlichen Vorteilen bietet das Office viel Platz für Kreativität und effektive Planung der Projekte. Zentral gelegen, unweit des Hauptbahnhofs, befindet sich die KVL Bauconsult in guter Gesellschaft mit zahlreichen ihrer Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe.

Von dem Umzug profitiert ebenfalls die KVL Solutions München, die sich nun in den ehemaligen Büroräumen der KVL Bauconsult in Schwabing eingerichtet hat und somit auch hier Raum für Wachstum entstanden ist.