KVL Bauconsult verstärkt Geschäftsleitung in München

KVL Bauconsult München GmbH verstärkt binnen eines Jahres zum zweiten Mal die Geschäftsleitung. Felix Eisenbrand und Peter Kerle sind seit Oktober 2022 Managing Partner der Münchner Unit und bilden fortan gemeinsam mit Geschäftsführer Matthias Werner die Leitung des Münchner Teams. Felix Eisenbrand war zu Beginn des Jahres als zweiter Geschäftsführer in das Unternehmen eingetreten.

Peter Kerle ist im Februar 2017 als Senior Project Manager bei KVL Bauconsult München eingestiegen. Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Architekten an der Fachhochschule München 1996 kam er von der Planung und langjährigen Bauherrenvertretung zur Projektsteuerung. Bei der KVL ist er maßgeblich am Aufbau des Standorts München beteiligt und baute das Qualitätsmanagement für den Bereich Projektmanagement auf. Im September 2019 wurde ihm Prokura erteilt. Peter Kerle sagt: „Mein Ziel ist es, KVL in München und Bayern bekannter zu machen, gemäß dem Bild, wo sich in München die Kräne drehen, soll die KVL die Projekte managen. Ich bin leidenschaftlicher Teamplayer und voller Neugierde. Das sehe ich als essentiell an, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn wir der Zukunft mit Offenheit und Selbstvertrauen begegnen, werden wir weiterhin erfolgreich sein.“



„Peter Kerle war und ist für uns tragende Säule des Erfolgs unsers Unternehmens sowohl nach außen hin wie auch intern, was mit der Beteiligung als Gesellschafter nun auch formal den richtigen Ausdruck findet. Mit unserer Aufstellung in der Geschäftsleitung der KVL Bauconsult München sind wir zusammen mit Matthias Werner damit bestens gerüstet für die Zukunft.“, sagt Felix Eisenbrand.



Felix Eisenbrand schloss im Jahr 2001 sein Studium der Architektur an der TU Berlin als Diplom-Ingenieur ab. Zu seinen beruflichen Stationen zählen neben selbstständigen Projekten die Projektleitung bei Barossi & Nakamura Arquitetos in São Paolo, Brasilien, und seine Tätigkeit als Partner und Head of Project Management bei Allmann Sattler Wappner Architekten, München. Seit Januar 2022 ist er Geschäftsführer der KVL Bauconsult München GmbH.