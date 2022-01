KVL Bauconsult mietet Büro in der Falkenried Piazza

Neuer Büromieter im Falkenried Piazza am Straßenbahnring 11-13. Die KVL Bauconsult Hamburg GmbH hat ca. 530 m² Büroflächen in dem repräsentativen Bürokomplex in Eppendorf angemietet. Der Einzug soll im dritten Quartal 2022 erfolgen. Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Eigentümer des rund 16.000 m² großen Gebäudeensembles, das sich vom Lehmweg 17-18 über den Straßenbahnring 3 und 11-13 erstreckt, ist seit 2005 die Union Investment Real Estate GmbH, die es für den institutionellen Immobilienfonds UniInstitutional European Real Estate verwaltet.

