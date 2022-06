Kvik eröffnet erstes Studio in Bremen

Der dänische Küchenhersteller Kvik setzt seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und eröffnet sein erstes Studio in der Sögestraße 59-61/Am Wall 146 in der Bremer City. Vermieter ist der Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Die neu angemieteten Flächen befinden sich in einem markanten, turmartigen sechsstöckigen Büro- und Geschäftshaus mit hohem Walmdach. Es entstand 1951 in städtebaulich äußerst prägnanter Lage auf leicht trapezförmigem Grundriss nach Entwürfen des Bremer Architekten Heinz Logemann für die Allianz Versicherungs-AG – daher stammt auch der Name „Allianz-Haus“.