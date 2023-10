Kuwaitisches Family Office erwirbt Hornbach-Baumarkt in Berlin

Sienna Real Estate hat für das kuwaitische Family Office Saud Al Rashed die Einzelhandelsimmobilie in der Malchower Chaussee 10 im Berliner Stadtteil Weißensee erworben. Langjähriger Einzelmieter des Objekts mit einer Grundfläche von 14.701 m² ist die Baumarktkette Hornbach. Der Baumarkt wurde 2003 errichtet und ist noch bis Ende 2030 an die Baumarktkette vermietet.

.

Das Gebäude befindet sich direkt an einer der Hauptverkehrsadern Berlins und bedient somit ein großes Einzugsgebiet. Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Sienna Real Estate beratend begleitet.



Zuletzt befand sich der Hornbach Markt im Bestand von Fidelity International. Diese hatte die Handelsimmobilie in 2018 im Rahmen eines Individualmandats, hinter der die in Dubai ansässige NCB Capital (DIFC) steht, erworben [wir berichteten]. Ein zwischenzeitlicher Weiterverkauf ist nicht bekannt.