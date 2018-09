Kurzes Gastspiel: GxP-Chef Boris Tramm geht im November wieder

Gerade sechs Monate an Bord, da ist das Ende schon in Sicht: Boris Tramm, seit April als Chef bei GxP German Properties und Nachfolger von Firmengründer Johannes Meran beim Immobilienunternehmen tätig, legt sein Amt zum 30. November „aus privaten Gründen“ nieder und wird die Gesellschaft verlassen. Tramm war zuvor beim ehemaligen GxP-Hauptaktionär Consus Real Estate tätig, der erst vor kurzem seine 58%ige Beteiligung an GxP an Summit Germany für 45 Mio. Euro verkauft hat.

