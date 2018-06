Kurz vor Fristablauf: Unibail-Rodamco-Westfield reicht Bauantrag für OSKAR ein

Über fünf Jahre wurde diskutiert und geplant, und viele haben schon nicht mehr an eine Realisierung geglaubt: doch jetzt hat Unibail-Rodamco-Westfield tatsächlich drei Wochen vor dem vertraglich festgeschriebenen Fristablauf einen Bauantrag eingereicht. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert nahm die fast 100 Ordner im Rathaus der Stadt mit Begeisterung entgegen. Laut der aktuellen Planungen soll es Anfang 2019 - soweit das Genehmigungsverfahren rund läuft - mit dem Abriss losgehen, damit das neue Shopping Center „Oskar“ am Osnabrücker Neumarkt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 eröffnet werden kann. Der Shopping Center-Entwickler plant mit einem Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Euro für den Neubau.

