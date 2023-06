Kurt Strasser erweitert internationales Team bei Delta

Mehrere strategische Kooperationen bzw. Zusammenschlüsse in den letzten Monaten sollen die internationale Expansion der Delta Gruppe intensivieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Nun soll vor allem der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ausgebaut und systematisiert werden. Kurt Strasser erweitert hierzu seit Anfang Mai das internationale Team der Delta Gruppe.

Strasser war zuvor 18 Jahre bei der deutschen Staatsbank KfW tätig, welche im Auftrag der Bundesregierung oder der Europäischen Kommission weltweit Entwicklungshilfeprojekte finanziert. In dieser Zeit sammelte Kurt Strasser Know-how und Erfahrungen innerhalb der Entwicklungszusammenarbeit in den gleichen Regionen, in denen auch die Delta Gruppe tätig ist. Auf dieser Basis kann der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verschiedener Länder mit den Dienstleistungen der Gruppe weiter ausgebaut werden.