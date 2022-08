Kunsthalle Düsseldorf mietet Büroräume in der Altstadt

Die Kunsthalle Düsseldorf, die sich direkt in der Altstadt am Grabbeplatz befindet, suchte für die Kunsthalle Düsseldorf gGmbH neue Büroräume nahe der Kunsthalle. Aengevelt vermittelte dazu einen langfristigen Mietvertragsabschluss in dem Büro- und Geschäftshaus Bolkerstraße 56 in Top-Lage der Düsseldorfer Altstadt und erzielt damit die Vollvermietung der Immobilie.

.

Vermieter der Liegenschaft ist die international tätige Land Union Gruppe. Das auf Immobilieninvestments in besten Innenstadtlagen spezialisierte Familienunternehmen hat die Liegenschaft mit einer Gesamtmietfläche von rd. 900 m² durch Vermittlung von Aengevelt Ende 2021 erworben.



„Wir freuen uns, mit der Kunsthalle langfristig einen renommierten und verlässlichen Mieter gefunden zu haben, der den Nutzungsmix des Gebäudes ideal erweitert, und sind mit der Begleitung von Aengevelt sowohl beim Erwerb als auch bei der Vermietung der Liegenschaft sehr zufrieden.“, sagt Lutz Strangemann, Geschäftsführer der Land Union Gruppe.



„Für die Kunsthalle Düsseldorf gGmbH war es wichtig, kurzfristig adäquate Büroflächen in fußläufiger Entfernung zur Kunsthalle zu finden. Hierzu haben wir ihr das komplette in Frage kommende und am Markt verfügbare Angebot transparent vorgestellt. Dabei fiel die Wahl sehr schnell auf die lediglich knapp 100 Meter entfernte Bolkerstraße 56. Dank der extrem guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit den beiden hochprofessionellen Vertragsparteien konnte dann binnen einen Monats der Mietvertrag erfolgreich abgeschlossen werden“, erläutert Robert Kollar von Aengevelt Düsseldorf.