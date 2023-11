Kulturhotellet Højhuset gewinnt „Hotel Innovation Award“

Das Kulturhotellet Højhuset aus dem dänischen Herning wurde am 27. November feierlich ausgezeichnet. Im Rahmen der Fachkonferenz 196+ forum Wien erhielt es den „Hotel Innovation Award“ in der Säulenhalle des Weltmuseums. Mit seinem Sieg setzte es sich gegen elf weitere Finalisten durch.

Warum am Ende das Kulturhotellet Højhuset gewann, erklärte Michael Widmann, Initiator des Preises und Jury-Vorsitzender. "Das Kulturhotellet Højhuset wurde 1961 als Volkshochschule erbaut und als Kulturhotel mit biologischem Anbau, Eventhaus, Restaurant und verschiedenen sozialen Aktivitäten wiederbelebt. Es ist ein ikonisches Gebäude und ein Wahrzeichen der Stadt Herning. Das Kulturhotellet fördert Kultur, Kunst und Gemeinschaft und bewahrt gleichzeitig ein Stück des lokalen Kulturerbes“, sagte er.



Für den 2023 zum zweiten Mal ausgetragenen Wettbewerb hatten sich insgesamt 18 Teilnehmer aus acht europäischen Ländern beworben. Der „Hotel Innovation Award“ richtet sich an innovative Hotels oder Hotelgruppen aus Europa und konzentriert sich jedes Jahr auf einen anderen Aspekt der Innovation im Hotelsektor. In diesem Jahr lag der Fokus auf ESG. Unter den zwölf Nominierten befanden sich vier Bewerber aus Deutschland, drei aus Österreich und je einer aus Belgien, Dänemark, Großbritannien, Kroatien und Schweden.



Die zwölf Nominierten in alphabetischer Reihenfolge

• a&o Hostels (Berlin, Deutschland)

• GymLodge, CFK (Spiesen-Elversberg, Deutschland)

• Hotel Am Konzerthaus – MGallery Vienna (Wien, Österreich)

• Kulturhotellet Højhuset (Herning, Dänemark)

• Le Louise Hotel Brussels MGallery Collection (Brüssel, Belgien)

• Liebesbier Urban Art Hotel (Frankfurt am Main, Deutschland)

• Lindenberg Hospitality (Frankfurt am Main, Deutschland)

• magdas Hotel (Wien, Österreich)

• room2 (London, Großbritannien)

• Scandic Hotels (Stockholm, Schweden)

• Schani Hotels (Wien, Österreich)

• Valamar Amicor Green Resort (Hvar, Kroatien)



Für die zwölfköpfige Fachjury war das Zusammenspiel der folgenden Kriterien bei der Auswahl der Nominierten und Gewinner entscheidend:



• USP, Originalität, Preiswürdigkeit

• Differenzierung und bahnbrechender Charakter (Game Changer)

• Auswirkungen auf die Gesellschaft und das/die Hotel/s

• Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit



Im Rahmen des Wettbewerbs gab es auch einen Special Award für Scandic Hotels, da die Hotelgruppe dem Thema ESG einen hohen Stellenwert einräumt. So werden ausschließlich Lebensmittel und Getränke verwendet, die weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, und auch die Transformation für kreislauforientierte und nachhaltige Hotelzimmererlebnisse wird vorangetrieben. Scandic nimmt außerdem seine soziale Verantwortung wahr und lebt Integration im eigenen Unternehmen.