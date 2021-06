Das Berliner Immobilienunternehmen HGHI konnte ein weiteres Top-Label für die Mall of Berlin gewinnen: Levi’s eröffnet am 3. Juni 2021 einen ca. 171 m² großen Store im 1. Obergeschoss des Berliner Shoppingcenters in Berlin-Mitte. Erst im Herbst hatte sich das Top-Label Polo Ralph Lauren Flächen gesichert .…

[…]