Kult eröffnet weiteren Store in Dresdner Top-Lage

Der Fashion Store Kult wird in Dresden bereits seinen zweiten Shop eröffnen: Knapp 1.000 m² Einzelhandelsfläche mietete die Streetpoint Textilhandelsgesellschaft mbH am Dr.-Külz-Ring 15 in der Dresdner City.

Die Fläche in der 1A-Einzelhandelslage vermittelte das dort ansässige Retail Services-Team von BNP Paribas Real Estate. Eigentümerin ist die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, vertreten durch die MEAG Munich Ergo Assetmanagement GmbH, Vermögensmanager der Munich Re und Ergo. Der Einzug von Kult ist für September geplant. Einen weiteren Store betreibt der Fashion-Anbieter bereits im Shoppingcenter Elbepark.



Streetpoint hat sich für ein prominentes Objekt gegenüber der Altmarktgalerie und in direkter Nachbarschaft des Altmarktes entschieden. Der Laden liegt zudem in exponierter Ecklage mit großen Fensterfronten. Der Textiler bietet ein großes Sortiment an Lifestyle- und Sportbrands in seinem Sortiment und ist bundesweit bereits mit 17 Stores unter verschiedenen Namen vertreten.