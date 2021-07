VMüller Transporte mietet 4.000 m² Hallen- und Bürofläche in Nürnberg

Der Logistikbereich im Allgemeinen boomt und auch das Transportunternehmen VMüller Transporte mit Sitz in Schwaig profitiert von dieser positiven Entwicklung. Zu Expansionszwecken wurde ein Speditionslager in der Metropolregion, mit ausreichend großer Freifläche und kurzfristiger Verfügbarkeit gesucht. Kein leichtes Unterfangen, denn der Markt für Hallenflächen in Nürnberg ist angespannt und sofort verfügbare Flächen in einer Größenordnung ab 2.000 m² kaum verfügbar.

Das Objekt in der Würzburger Straße 99 in Nürnberg, im Gewerbegebiet Schmalau, erfüllt alle Suchkriterien und bietet darüber hinaus noch eine sehr gute Anbindung an die A73 und die A3. Die circa. 4.000 m² Hallen- und Bürofläche werden im September diesen Jahres von VMüller Transporte bezogen. Der Logistiker ist nach Tokheim Service der zweite Mieter, den Küspert & Küspert in den letzten 12 Monaten im Objekt vermittelt hat. Die Hallenflächen im Objekt sind somit vollvermietet – verfügbar sind derzeit noch Büroflächen mit ca. 340 m² im 1. Obergeschoss. Vermieter der Immobilie ist ein Privatinvestor aus der Region.



Küspert & Küspert war für den Vermieter exklusiv beratend tätig und hat den Mietvertrag vermittelt.