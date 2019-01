Küspert & Küspert vermietet 2.000 m² in Nürnberg

Marienberg Center

© Küspert & Küspert

Das Maklerhaus Küspert & Küspert hat rund 2.000 m² in Nürnberg vermietet.

iSyst mietet 1.800 m² im Marienberg Center

Ab Juni 2019 wird die iSyst Intelligente Systeme GmbH 1.800 m² Bürofläche in der Hugo-Junkers-Straße 9 im Nürnberger Marienberg Center beziehen. Vermieter ist die FL-Grundstücks GmbH & Co. KG. 11 Jahre war man im Nürnberger Nordostpark ansässig; die Räumlichkeiten dort passten nicht mehr zur Expansion des stark nachgefragten Testhauses für eingebettete Systeme (embedded systems). Vom neuen Standort in der Hugo-Junkers-Straße 9 ist man begeistert. Die Flächenqualität ist hoch und die Räumlichkeiten bieten Platz für weiteres Wachstum.



Wood mietet 200 m² im N.Ost 153

Neben der Anmietung im Marienberg Center vermittelte das Maklerhaus zudem Flächen im Bürogebäude N.Ost 153. Mit der deutschen Tochter der Wood Plc. bezieht ein international führender Anbieter für anspruchsvolle technische Beratungs-, Service- und Ingenieurdienstleistungen Büroflächen in dem Neubauprojekt. Das Unternehmen bezieht auf ca. 200 m² eine Dependance im Nürnberger Osten. Wood bedient von dem neuen Standort in Nürnberg internationale Industrieunternehmen und öffentliche Auftraggeber.



„Bis die passenden Flächen gefunden waren, war Geduld gefragt. Denn der Markt an verfügbaren, hochwertigen Flächen in Nürnberg ist derzeit dünn gesät und absehbar ist auch keine Entspannung in Sicht.“ berichtet Stephanie Ullmann, die das Gesuch bei Küspert & Küspert betreut hat.

So kommt es, dass Küspert & Küspert seit Februar 2018 mit der Suche nach repräsentativen Büroflächen mit guter Stellplatzsituation und sehr guter Autobahnanbindung im Nürnberger Norden bzw. Osten betraut war und erst in der zweiten Jahreshälfte mit dem Objekt in der Ostendstraße 153 die richtigen Flächen vermitteln konnte. Entwickelt und realisiert wurde das Bürogebäude N.Ost 153 durch den Projektentwickler KIB, dessen neuer Firmensitz sich ebenfalls in diesem Objekt befindet. Der Vermieter wird durch die KIB Gruppe Nürnberg vertreten.