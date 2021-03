Gerd Seitz kauft Produktionsstandort in Lichtenau

Die Firma Gerd Seitz übernimmt ein circa 21.000 m² großes Grundstück in Lichtenau. Die Fläche umfasst mehrere Bestandsgebäude mit einer gesamt überbauten Fläche von circa 8.000 m². Aufgeteilt sind die Gebäude in mehrere Hallen sowie ein mehrstöckiges Verwaltungsgebäude.

Der nicht mehr betriebsnotwendige Produktionsstandort An der Brücke 4 in Lichtenau liegt direkt im Zentrum von Lichtenau. Die vielfältig umsetzbaren Nutzungsmöglichkeiten, die direkte Anbindung an die A6 sowie die Nähe zum Hauptstandort in Dürrwangen waren für den Fachhandel für Malerwerkzeuge ausschlaggebend hier zu investieren. Der neue Standort wird genutzt, um weiter zu expandieren. Küspert & Küspert war exklusiv beratend für die Verkäuferseite tätig. Über weitere Details sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.