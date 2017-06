Kümmerling erwägt Umzug nach Wiesbaden – und hinterlässt Gewerbeareal

Für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Darmstadt/Mainz, ist die Geschichte bereits beschlossen, obwohl eine verbindliche Aussage noch fehlt: Die Produktion des Kräuterlikörs Kümmerling wird im Frühjahr 2018 von Bodenheim (Landkreis Mainz-Bingen) nach Wiesbaden an den Stammsitz der Mutter Henkell verlagert. Die Führungsetage der Sektkellerei hatte bislang nur eine „Prüfung der Produktions-Eingliederung in das Stammhaus“ bestätigt. Und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass der Umzug erhebliche Vorteile mit sich bringe, da der Konzernsitz direkt an der A66 und in Nähe des zentralen Hochregallagers in Mainz-Kastel liege. Die 57 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Bodenheims Bürgermeister sorgt sich trotzdem.

Natürlich bedauert Thomas Becker-Theilig den Wegzug des Kräuterschnapses. Und auch, das eventuell nicht alle Beschäftigten pendeln wollen/können. Weniger betrübt gib er sich mit Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen, die eh seit einigen Jahren an den Standort der neuen Mutter geflossen seien. Sorgen bereiten dem Bürgermeister vor allem die 40.000 m² Gewerbefläche, die Kümmerling hinterlässt. Das Gelände gehört Henkell, so dass die Gemeinde keinen unmittelbaren Zugriff darauf hat. Verhindern will Bodenheim auf jeden Fall, das sich dort ein großes Logistikunternehmen mit entsprechendem An- und Auslieferungsverkehr niederlässt. Die Sektkellerei hat sich noch nicht zu einer weiteren Verwendung geäußert. Zunächst wird wohl die Produktions-Integration des Kräuterschnapses in trockene Tücher gebracht.