Küchenstudio Wagner eröffnet im Ditzinger Gleiskarree

Die Real I.S. AG hat einen weiteren Mieter für das Gleiskarree in Ditzingen gewinnen können. Das Küchenstudio Wagner mietet langfristig rund 180 m² Handelsfläche im Gebäudeteil V der Mixed-Use-Immobilie an.

.

Auf dem 4.700 m² großen Areal an der Stuttgarter Straße entstehen drei Gebäude mit Büro-, Handels-, Wohn- und Gastronomieflächen. Zusätzlich wird eine Tiefgarage mit 76 Stellplätzen errichtet. Die geplanten 5.930 m² Nutzfläche erstrecken sich auf zwei Geschäftshäuser mit jeweils drei Etagen sowie ein achtgeschossiges Objekt. Letzteres wird primär für Wohnzwecke genutzt werden und im Erdgeschoss über Gastronomieflächen verfügen. Das Projekt befindet sich derzeit in Fertigstellung. Für alle drei Gebäude ist eine Zertifizierung nach dem „Green Building“-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorgesehen. Die Projektentwicklung erfolgt im Auftrag eines Individualmandats.



Das Quartier befindet sich in zentraler Lage in Ditzingen und ist bestes an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Im direkten Umfeld des Gleiskarree befindet sich ein breit gefächertes Bildungs-, Freizeit- sowie Kulturangebot. Zuletzt konnte die Real I.S. das Softwareunternehmen Mensch und Maschine Infrastruktur GmbH für den Gebäudeteil IV gewinnen [wir berichteten].