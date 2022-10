Kübler Immobilien mietet Studioapartments in Sindelfingen

Die Kübler Immobilien GmbH & Co. KG hat in Sindelfingen für ihr Konzept „Wohnen auf Zeit“ 12 Studioapartments mit ca. 600 m² angemietet. Das Konzept sieht vor vollmöblierte moderne Wohnungen in den besten Lagen anzubieten. Vermieter ist ein Family Office aus Karlsruhe.

.

Ab Oktober stehen den Mietern in der Vaihinger Straße 11-15 frisch renovierte Apartments mit Einbauküche, WLAN, Waschmaschine und Trockner sowie Badezimmer mit Dusche zur Verfügung.

Der Standort in der Vaihinger Straße besticht durch seine Nähe zur Innenstadt, dem Bahnhof, verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.



Das Maklerunternehmen Reallocation Commercial Properties GmbH war beratend und vermittelt tätig.