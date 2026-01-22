Ku’damm Eck vor Neustart: Empira sichert dreistellige Millionenfinanzierung

Der Turnaround des Berliner Ku'damm-Ecks nimmt Fahrt auf. Die Empira Group hat die Finanzierung in Höhe des mittleren dreistelligen Millionenbereichs abgeschlossen und bereitet den Baustart vor. Mit einer hohen Vorvermietung, renommierten Ankermietern und einem Fokus auf Nachhaltigkeit steht damit die Neupositionierung des Trophy-Assets in den Startlöchern.

