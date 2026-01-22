Baustart in diesem Frühjahr
Ku’damm Eck vor Neustart: Empira sichert dreistellige Millionenfinanzierung
Der Turnaround des Berliner Ku'damm-Ecks nimmt Fahrt auf. Die Empira Group hat die Finanzierung in Höhe des mittleren dreistelligen Millionenbereichs abgeschlossen und bereitet den Baustart vor. Mit einer hohen Vorvermietung, renommierten Ankermietern und einem Fokus auf Nachhaltigkeit steht damit die Neupositionierung des Trophy-Assets in den Startlöchern.
Die Gesamtfinanzierung des Revitalisierungsprojekts ist gesichert: Für die Senior-Finanzierung fungiert die Berlin Hyp, die das Projekt bereits seit mehreren Jahren begleitet, als Konsortialführerin. Mit an Bord ist künftig die Münchener Hypothekenbank als weiterer Finanzierungspartner. Damit ist die Grundlage für den Baustart für das Objekt am Kurfürstendamm 227-228 geschaffen.
„Insbesondere im derzeit anspruchsvollen Marktumfeld ist der erfolgreiche Abschluss einer Finanzierung dieser Komplexität und Größenordnung ein starkes Signal. Er unterstreicht sowohl die Qualität des Assets als auch die Projektentwicklungs-, Finanzierungs- und Strukturierungskompetenz von Empira“, freut sich Steffen Bartl, Managing Director – Head of Debt Solutions der Empira Group.
Parallel dazu wurde die strategische Neupositionierung abgeschlossen. Bereits vor Baubeginn sind rund 97 % der Flächen vermietet, die Baugenehmigung liegt vor und der GU-Vertrag ist unterzeichnet. Insgesamt verfügt das 45 Meter hohe Gebäude über eine Nutzfläche von 37.000 m², die sich auf zehn oberirdische Stockwerke verteilen. Es wird eine DGNB-Platin-Zertifizierung angestrebt, eine entsprechende Vorzertifizierung besteht bereits. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2026 geplant, die Übergabe der Mietflächen ist ab 2027 vorgesehen.
Kern des Konzepts ist ein urbaner Nutzungsmix aus Hotellerie, Event- und Konferenzflächen, Gastronomie sowie modernen Arbeitswelten. Als Ankermieter zieht Ruby Hotels mit 375 Zimmern auf rund 15.100 m² ein – der erste Berliner Standort und zugleich das größte Ruby-Hotel in Deutschland [wir berichteten]. Ergänzt wird das Angebot durch Spark mit einem digitalisierten Konferenz- und Eventzentrum auf rund 3.800 m², inklusive historischem Ballsaal. Eine öffentlich zugängliche Dachterrasse mit Panoramablick soll das Ensemble abrunden.