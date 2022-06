KTV mietet Lagerfläche in Halberstadt

Die KTV Spedition Barby/E hat eine 4.500 m² große Lagerhalle in Halberstadt angemietet. Die Fläche im Süden von Halberstadt zeichnet sich vorrangig durch ihre flexible Hallenaufteilung aus und konnte von KTV bereits zu Mitte Juni bezogen werden.

.

Umgeben von den Bundesstraßen B79 und B81, ist Halberstadt optimal an die Autobahnen A36 angebunden. Magdeburg oder Braunschweig sind in weniger als einer Stunde erreichbar, aber auch die VW-Standorte Wolfenbüttel oder Salzgitter sind von der sachsen-anhaltischen Kreisstadt gut erschlossen.



Für Sven Setzekorn, Consultant Industrial & Logistics Letting bei der Logivest in Magdeburg, hat die Region rund um Halberstadt noch viel Potential. „Das nördliche Harzvorland ist eine unterschätzte Gegend, die aufgrund ihrer guten Anbindung und der Verfügbarkeit von großen zusammenhängenden Flächen in den nächsten Jahren für den Logistikimmobilienmarkt an Relevanz gewinnen kann.“, so Setzekorn, der die Anmietung begleitet hat.