KSP Engel gewinnt Wettbewerb am Nürnberger Bahnhofsplatz

Das Architekturbüro KSP Engel gewinnt den Realisierungswettbewerb für den Neubau Bahnhofsplatz in Nürnberg. Am von S&P Commercial Development ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligten sich insgesamt zehn nationale Büros. Den zweiten Preis erhielt das Münchner Architekturbüro Auer Weber.

