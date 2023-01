KSK startet Vertrieb von Wohnungen in Kerpen

Die KSK-Immobilien GmbH hat mit der Vermittlung von 13 Eigentumswohnungen in Kerpen-Horrem begonnen. Bauträger ist die J.W. Bau GmbH & Co. KG. Das Bauvorhaben in der Hauptstraße in Horrem bietet ein gut angebundenes, energieeffizientes Zuhause für Singles, Paare und kleine Familien. Es handelt sich hierbei um die Kernsanierung eines bestehenden Mehrfamilienhauses auf Neubaustandard. Das Projekt wird in zwei Bauabschnitten fertiggestellt und umfasst 13 Wohneinheiten mit jeweils 1-4 Zimmern und Wohnflächen von ca. 35 m² bis ca. 102 m².

Auch als Kapitalanlage ist das Projekt attraktiv: Die Stadt Kerpen hat in den letzten Jahren steigende Bevölkerungszahlen verzeichnet. Jedoch ist das Angebot an passendem Wohnraum nach wie vor knapp. „Dieses Bauvorhaben hilft dabei, den hohen Bedarf zu decken und bedient besonders stark nachgefragte Wohnungsgrößen“, so Alexander Schlömer, Leiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.



„Die kernsanierten Bestandswohnungen stehen einer Neubauimmobilie in puncto Komfort und Energieeffizienz in nichts nach“, so Mario Spiluttini, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. So verfügen sie über eine hochwertige Luft-Luft-Wärmepumpe, die als Fußbodenheizung umgesetzt wird. Zusätzlich sorgt eine Photovoltaikanlage für nachhaltiges Wohnen. Dreifach verglaste Fenster mit elektrischen Rollläden sind ebenfalls vorhanden.



Das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase und wird kurzfristig bezugsfähig.