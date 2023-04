KSK startet Vertrieb von Eigentumswohnungen in KÃ¶ln-Weiden

Die Peters Bauträger GmbH plant im Sommer mit dem Baustart ihres Neubauprojekts in der Breslauer Straße im Kölner Stadtteil Weiden. Den Vertrieb der 15 Eigentumswohnungen übernimmt die KSK Immobilien.

Die Eigentumswohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 67 m² bis ca. 145 m². Mit zwei bis fünf Zimmern bieten die Wohnungen passenden Wohnraum für Singles und Paare. In der Tiefgarage sind 17 Stellplätze vorhanden. Darüber hinaus gibt es 37 Fahrradabstellplätze. Alle Wohnungen verfügen jeweils über einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Der Baubeginn soll in Sommer 2023 erfolgen, der Bezugstermin ist für Herbst 2025 vorgesehen.



Bei der Konzeption des Neubauprojektes wurde besonders auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit Wert gelegt.„Der Energieverbrauch liegt bei nur knapp 13 kWh pro m² und Jahr, was der Energieeffizienzklasse A+ entspricht“, so Dogan Ipek, Immobilienberater und für den Vertrieb der Wohnungen zuständig.