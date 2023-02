KSK startet Vertrieb im „Augenweiden“

In Köln-Weiden entsteht das Neubauprojekt „Augenweiden“ mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen. Die KSK-Immobilien GmbH hat mit der Vermittlung der Wohnungen begonnen. Bauträger ist die Hölderlin Projekt GmbH. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2023 erfolgen, der Bezugstermin ist für Ende 2024 vorgesehen.

.

In der Stormstraße Ecke Hölderlinstraße im Kölner Stadtteil Weiden entsteht das Neubauprojekt „Augenweiden“, das insgesamt 19 Eigentumswohnungen umfasst. Mit Wohnflächen von ca. 26 m² bis ca. 140 m² und ein bis vier Zimmern bieten die modernen Eigentumswohnungen idealen Wohnraum für Best Ager. „Insbesondere die Generation 55+ hat einen hohen Bedarf an modernem und zugleich altersgerechtem Wohnraum. Das Neubauprojekt ‚Augenweiden‘ kommt genau diesem Bedarf nach. Die Eigentumswohnungen bieten sorgenfreien und sicheren Wohnraum, wenn das eigene Haus zu groß geworden ist“, so Dieter Essfeld, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. „Zudem sind die Wohnungen auch sehr gut als sachwertgesicherte Kapitalanlage geeignet“, ergänzt Rebecca Siemens, ebenfalls Immobilienberaterin und zusammen mit Dieter Essfeld für den Vertrieb der Wohnungen zuständig.



Alle Wohnungen sind mit einem Aufzug erreichbar und somit barrierearm gestaltet. Darüber hinaus wird das Gebäude gemäß KfW-55-Standard mit Energieeffizienzklasse A erbaut. Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser erfolgt über eine moderne, effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe, die durch eine Photovoltaikanlage ergänzt wird. Die Heizung wird als Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung umgesetzt. Eine private Tiefgarage mit 24 Stellplätzen ist ebenso vorhanden wie ein separater Fahrradkeller und weitere außenliegende Fahrradplätze. Ein eigener Kellerraum bietet zusätzlichen Stauraum. Nahezu alle Wohnungen verfügen zudem über einen Garten, einen Balkon oder eine Dachterrasse.