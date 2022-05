KSK startet für SAKA-Bau Vertrieb in Eitorf

Die KSK-Immobilien GmbH hat mit der Vermittlung von acht Eigentumswohnungen in der Eitorfer Höhenstraße begonnen. Bauträger ist die SAKA-Bau GmbH. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant, der Bezug soll im Frühjahr 2024 erfolgen.

.

Das Mehrfamilienhaus entsteht in der Höhenstraße und wird insgesamt acht moderne Eigentumswohnungen umfassen. Mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen von ca. 69 m² und 107 m² bieten sie passenden Wohnraum für Singles, Paare sowie kleine Familien. Das Mehrfamilienhaus wird in langlebiger Massivbauweise und als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet. Neben einer Tiefgarage mit acht Stellplätzen sowie zwei weiteren Außenstellplätzen verfügt das Mehrfamilienhaus zudem über einen Fahrradkeller. „Auch zur Kapitalanlage sind die Eigentumswohnungen interessant: ein ideales Investment für die Zukunft“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH.