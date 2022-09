KSK legt Grundstein für das Siegburger Kaiser Carré

Das Bauprojekt Kaiser Carré der Kreissparkasse Köln hat seinen nächsten Entwicklungsschritt genommen: Nachdem zwischenzeitlich die Abriss- und Tiefbauarbeiten abgeschlossen wurden, erfolgte am 20. September 2022 die Grundsteinlegung. In den nächsten Monaten wird in Siegburg das Ensemble mit Gewerbeflächen, Wohneinheiten und Tiefgarage Schritt für Schritt in die Höhe wachsen. Umgesetzt wird das Bauvorhaben von dem Projektentwickler Pareto. Generalunternehmer für den Hochbau ist die Niederlassung Bonn der MBN Bau GmbH. Die KSK hatte das Projekt im Dezember 2021 erworben [wir berichteten].

„Mein Dank gilt unseren Projektpartnern, den vielen Bauleuten sowie den Unterstützern aus Politik und Verwaltung, die eine bis hier hin erfolgreiche Umsetzung des Bauprojekts ermöglicht haben“, sagte Udo Buschmann, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln. „Wir freuen uns darauf, mit dem Kaiser Carré einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Fußgängerzone zu leisten, der sich städtebaulich harmonisch in das Siegburger Zentrum einfügen wird.“



Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann wünschte in seinem Grußwort weiter gutes Gelingen für das Bauvorhaben. „Von dieser Investition eines verlässlichen, regional verwurzelten Unternehmens wie der Kreissparkasse Köln kann unsere Stadt nur profitieren. Gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern freue ich mich darüber, dass in dieser exponierten Lage nach Jahren des Leerstands attraktive Flächen für Gewerbe und Wohnen entstehen.“ Als Ankermieter stehen Aldi und die AOK Rheinland/Hamburg fest.



Der tatsächlich bereits erfolgte Start der Hochbauarbeiten wurde mit der symbolischen Grundsteinlegung nun auch zeremoniell eingeläutet. Dazu mauerten Udo Buschmann, seine Vorstandskollegin Jutta Weidenfeller und Stefan Rosemann in der künftigen Tiefgarage eine „Zeitkapsel“ ein – befüllt mit aktuellen Tageszeitungen, einigen Geldmünzen, einem roten Sparkassen-S und einem Tonkrug Siegburger Abtei-Liqueur als Zeichen der Verbundenheit mit der Kreisstadt.



Die Bauarbeiten auf dem 2.825 m² großen Grundstück in der Fußgängerzone sollen rund zwei Jahre dauern. Geplant sind gut 4.450 m² Gewerbefläche, 69 Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 5.396 m² und eine Tiefgarage mit 64 Plätzen. Auf dem Dach der Gewerbeeinheiten befindet sich ein offener Innenhof, um den sich die Wohngebäude herum gruppieren.



Besonderen Wert legt die Kreissparkasse Köln auf eine nachhaltige Bauweise. So hat das Kaiser Carré bereits während der Planungsphase das Gold-Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten. Diese prüft Gebäude auf ihre ökologische, ökonomische, technische, soziokulturelle und funktionale Qualität sowie die Prozessqualität. Gute bis herausragende Erfüllungsgrade erreichte das Kaiser Carré bei Aspekten wie der Ökobilanz des Gebäudes, dem thermischen Komfort, der Barrierefreiheit, der Innenraumluftqualität, dem Schallschutz und der Sicherheit.