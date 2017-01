KSK-Immobilien feiert bestes Geschäftsjahr aller Zeiten

Die KSK-Immobilien hat mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 allen Grund zum Feiern: Getrieben durch die hohe Nachfrage nach Immobilien verzeichnet der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln in nahezu allen Geschäftsbereichen deutliche Zuwächse und kann das erfolgreichste Geschäftsjahr seit seiner Unternehmensgründung vor über 20 Jahren präsentieren. Mit einem erzielten Objektvolumen von über 365 Millionen Euro dürfte das Maklerhaus zudem auch zu den größten Maklern im Rheinland gehören.

Boomende Nachfrage

Der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln hat im vergangenen Jahr in Köln, im Rhein-Erft-Kreis, im Rhein-Sieg-Kreis, im Rheinisch-Bergischen Kreis und Oberbergischen Kreis insgesamt 1.700 Objekte (2015: 1.467 Objekte) mit einem Gesamtobjektwert von 365,9 Mio. Euro (2015: 300,7 Mio. Euro) vermittelt. Der Courtageumsatz stieg dabei auf 17,5 Mio. Euro (2015: 14,6 Mio. Euro) – das entspricht einer Umsatzsteigerung von rund 20 %.



Geschäftsentwicklung im Einzelnen

Mit 963 Objekten (2015: 920 Objekte) zählte die Vermittlung von Bestandsimmobilien in dem Jahr 2016 zum Spitzenreiter. Hier erhöhte sich der Courtageumsatz auf 11,1 Mio. Euro (2015: 9,1 Mio. Euro). Das Objektvolumen lag bei 213,2 Mio. Euro (2015: 177,0 Mio. Euro).



An zweiter Stelle folgten die Neubauimmobilien mit 245 vermittelten Objekten – eine Verdoppelung zum Jahr 2015, wo es noch 120 Objekte waren. Infolgedessen stieg das Objektvolumen des Bauträgerbereichs auf 79,8 Mio. Euro (2015: 31,3 Mio. Euro), was einem Courtageumsatz von 2,5 Mio. Euro (2015: 1 Mio. Euro) entspricht.



Ebenfalls erfreulich entwickelt hat sich die Vermittlung von Studenten-, Single- und Pendlerappartements zur Kapitalanlage − sogenannte Mikrowohnungen. Insgesamt hat die KSK-Immobilien in diesem Geschäftszweig 225 Wohnungen (2015: 69 Objekte) an Investoren vermittelt mit einem Objektvolumen von 17,8 Mio. Euro (2015: 6,0 Mio. Euro) und einer daraus resultierenden Courtage von 0,75 Mio. Euro (2015: 0,30 Mio. Euro).