KSB mietet rd. 474 m² Bürofläche in Leonberg

Die KSB SE & Co. KGaA, einer der führenden Hersteller im Pumpen- und Armaturenmarkt und Anbieter umfangreicher Serviceleistungen, hat in Leonberg rd. 474 m² Bürofläche gemietet. Das Unternehmen ist mit 33 Produktions- und Montagestandorten in 16 Ländern sowie einem engmaschigen Vertriebs- und Servicenetz in mehr als 100 Ländern aktiv. Vermieter der Immobilie in der Römerstraße ist die Wohninvest Holding GmbH. Engel & Völkers Commercial Stuttgart war beratend und vermittelnd tätig.

