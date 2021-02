KS Group verkauft Smart Offices in Graz an ARE

Über rund 11.000 m² Nutzfläche, verteilt auf 6 oberirdische und 3 unterirdische Geschoße, verfügt das Smart Office in der Grazer Smart City. Errichtet und drei Monate vor dem prognostizierten Fertigstellungstermin im Januar 2021 finalisiert wurde das Smart Office von der KS Group. Diese hat das Objekt nun – beraten durch CBRE – an die ARE Austrian Real Estate verkauft.

.

Das Objekt ist seit Anfang des Jahres an die AVL List GmbH vermietet: rund 600 Mitarbeiter haben im Smart Office ihren Arbeitsplatz.



„Das Smart Office, eines der ersten Projekte innerhalb der weiter wachsenden Smart City in Graz, das verkauft wurde, zeigt das große Interesse von Investoren am Standort Graz. In den letzten Monaten konnten wir feststellen, dass die Nachfrage nach Büroimmobilien durch Investoren steigt, allerdings kommen durch die hohe Eigennutzerquote nur wenige Objekte in Graz auf den Markt“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich, der mit seinem Team den Deal begleitet hat. Beim Verkauf des Smart Offices handelt es sich um eine Forward Purchase. „Investoren gehen immer mehr dazu über, sich Objekte in der Bauphase zu sichern – das ist auf das begrenzte Angebot und die Attraktivität des Standortes zurückzuführen“, so Fichtinger weiter.



Mit dem Smart Office hat die ARE von der KS Group ein von ÖGNI mit Platin zertifiziertes Gebäude erworben, das nach modernsten Standards – zu 80% klimaneutral, 358 m² Photovoltaikanlage, Smarte Mobilitätslösungen wie z.B. E-Tankstellen und direkter Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln – errichtet wurde.



Die Smart City rund um die vor rund 20 Jahren errichtete List Halle wird in den kommenden Jahren nach denselben Prinzipien wie das Smart Office – zukunftsweisende Energiebereitstellung und ressourcenschonende Gebäudetechnologie – weiter ausgebaut, sodass im Jahr 2025 mit Büroflächen für rund 3.800 Menschen zu rechnen ist.



„Projekte wie die Smart City, aber auch alles, was auf den Reinigungshausgründen entsteht, machen Graz zu einem attraktiven Standort für Investoren. Bereits im Jahr 2020 wurden in Graz bzw. der Steiermark rund 170 Millionen Euro in Immobilien investiert, was angesichts der aktuellen Situation überdurchschnittlich ist“, stellt CBRE Experte Fichtinger fest.