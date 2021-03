RLI vermietet 10.000 m² an Krüger Lagerlogistik

Die RLI Investors GmbH hat eine knapp 10.000 m² umfassende Einheit im Logistikpark in der Wankelstraße in Kerpen an die Krüger Lagerlogistik GmbH (ehemals GKK Logistik GmbH) zum Auszug des Vormieters nachvermietet. Der rund 30.000 m² große Logistikpark - bestehend aus drei Hallenschiffen - gehört zum Portfolio des durch die Service-KVG Intreal administrierten, offenen Immobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund - Germany I“ und ist somit vollvermietet.

Die Anmietung durch Krüger Lagerlogistik dient der weiteren Expansionsstrategie des Kerpener Unternehmens, da die Halle in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz an der Hüttenstraße liegt. Das Logistikunternehmen hat die Flächen direkt vom Vormieter und nach kurzfristig realisierten Umbaumaßnahmen zur mieterspezifischen Nutzung Anfang März bezogen. Colliers war beratend tätig.



Der Logistikpark befindet sich in der Logistikregion Kölner Bucht im Gewerbegebiet Kerpen-Sindorf, Wankelstraße 13-15 und 17-19 mit direktem Zugang zu den Autobahnen A4 und A61.