Kronberg: Bonava plant neue Wohnungen am Campus

Der Projektentwickler Bonava plant den Bau von 41 neuen Wohnungen in Kronberg im Taunus. Auf einem gut 4.800 m² großen Areal am Campus Kronberg sollen bis Ende 2019 zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die geplanten Wohnungen bieten zwei, drei oder vier Zimmer und 50 bis 148 m² Wohnfläche sowie jeweils einen Balkon oder eine Terrasse - zum Teil auch mit eigenem kleinen Garten. Alle Wohnungen sind barrierearm gestaltet und per Aufzug bequem erreichbar. Unterhalb der Anlage soll eine Tiefgarage Platz für 74 PKW bieten. Weitere acht Stellplätze entstehen im Außenbereich der beiden Häuser, die jeweils drei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss mit Dachterrassen umfassen werden.

.

Für Bonava ist das Bauvorhaben in Kronberg nur eines von zahlreichen aktuellen Projekten in der Rhein-Main-Region. Weitere Wohnungen und Häuser baut Deutschlands aktivster Wohnprojektentwickler derzeit in Nidderau, Sulzbach, Langen, Hanau, Frankfurt und Mainz. „Die Region rund um Frankfurt boomt, doch Baugrund ist fast überall knapp. Unsere Wohnungen werden auch in Kronberg dazu beitragen, den enorm hohen Bedarf etwas zu entspannen“, zeigt sich Bonava-Projektleiterin Antje Turban, überzeugt.