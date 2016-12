Kritik: Wiener Stadtplanung planlos

Danube Flats

Ein Diktat der Investoren kritisiert die Architektenkammer in Wien. Immer häufiger stelle die Stadtplanung die Wünsche der Investoren über das öffentliche Interesse. Zwei aktuelle Projekte bewegten die Interessensvertretung zu dieser Beanstandung:

.

Zum einen die geplanten Danube Flats, ein 150 Meter hoher Turm, der an der Donau bei der Reichsbrücke hochgezogen werden soll. 520 Wohnungen sind hier, wo laut Flächenwidmungsplan zum Zeitpunkt des Grundstückerwerbs die Errichtung von Wohnungen eigentlich untersagt war, geplant. Ursprünglich hätte das Haus auch nur 26 Meter hoch sein dürfen.



Als zweites Beispiel führt die Kammer die Umgestaltung des Areals beim Heumarkt an. Hier wird das Hotel InterContinental abgerissen und versetzt neu aufgebaut, der Eislaufplatz verkleinert. Umstrittenster Punkt ist jedoch ein Wohnturm mit Luxus-Appartments, der Wiens historischer Innenstadt den Status als UNESCO-Weltkulturerbe kosten würde. Zwar muss Investor Michael Tojner nach einem Einspruch des Fachbeirats bei der ursprünglich geplanten Höhe von 74 Metern Abstriche von fast zehn Metern machen. Die Kammer wirft der Stadt dennoch vor, in diesem Fall den Fachbeirat vorgeschoben zu haben, um dem Projekt eine Art Alibi zu geben. Obendrein stellt sie, obwohl sie selbst drei Vertreter darin sitzen hat, die Qualifikation des ehrenamtlichen Gremiums zur Beurteilung von Großprojekten in Frage. Der Beirat sei mit politischen Interessensvertretern unterschiedlicher Coleurs besetzt und arbeite außerdem unter problematischen Bedingungen, indem er Unterlagen zu spät erhalte und zu viele Vorhaben in zu kurzer Zeit beurteilen müsse. Die Architekten fordern einen unabhängigen Beirat. Die Stadt Wien weist die Kritik erwartungsgemäß zurück und beruft sich unter anderem darauf, dass der Beirat nicht das einzige Instrument zur Qualitätssicherung sei.