Kristina Arsenievich treibt ESG im Bereich Immobilien als Director bei Barings voran

Barings hat Kristina Arsenievich zum Director, European Real Estate ESG, ernannt. In dieser neu geschaffenen Position wird sie das ESG-Programm von Barings über alle Investmentklassen hinweg leiten und weiter vorantreiben.

.

Kristina Arsenievich verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Nachhaltigkeitsmanagement und weist eine beindruckende Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von wirkungsvollen ESG-Strategien, beim Vorantreiben von Innovation sowie bei der Erschließung neuer Wertschöpfungspotenziale auf. In ihrer Rolle als ESG-Director greift sie auf fachliche Kompetenzen im Bereich Transformationsmanagement sowie gezieltes Stakeholder-Engagement, Change Management und Datentransparenz zurück. Aus London heraus wird Arsenievich als Teil des Barings Real Estate Global ESG Committee in enger Abstimmung mit dem globalen Nachhaltigkeitsteam, ansässig in Charlotte, USA, zusammenarbeiten, um die Entwicklung der Strategien über alle Equity- und Debt-Investments hinweg zu unterstützen - abgestimmt auf die übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Sie berichtet an James Salmon, Head of European Real Estate Asset Management. Ein weiterer Teil ihres Aufgabengebiets wird die Leitung ESG-Strategie für europäische Immobilieninvestments und die Implementierung neuer Richtlinien zur CO2-Reduzierung sein, die Barings beim Erreichen der angestrebten Klimaneutralität sowie der Integration von ESG-Kriterien im Umgang mit Mietern und innerhalb der Wertschöpfungskette unterstützen werden.



„Die Immobilienbranche durchläuft eine Zeit des Wandels, in der ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft stärker als je zuvor unter die Lupe genommen werden. Bei Barings haben wir unsere ESG-Strategien sowohl auf Unternehmensebene als auch als Teil unserer Anlagestrategie schon vor einiger Zeit entwickelt. Mit der Ernennung von Kristiana Arsenievich werden wir die Umsetzung dieser Strategien in ganz Europa beschleunigen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und schätzen ihre große Expertise, mit der wir als Unternehmen in der Lage sein werden, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen“, kommentiert James Salmon, Head of European Real Estate Asset Management bei Barings.



„Als wichtiger Akteur im Immobiliensektor spielt Barings eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, mit gutem Beispiel voranzugehen und Anreize in der Wertschöpfung zu schaffen, die den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft beschleunigen. Ich freue mich darauf, das europäische Immobilienteam bei der Weiterentwicklung ihrer ehrgeizigen ESG-Strategie zu unterstützen und nachhaltige Investment-Mechanismen voranzutreiben, die unseren Kunden und Investoren auch in Zukunft langfristig die besten Ergebnisse sichern werden“, ergänzt Kristina Arsenievich, Director, European Real Estate ESG bei Barings.