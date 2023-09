Kristian Zuparic wechselt zu Real Blue

Kristian Zuparic

Real Blue hat zum 1. Juni 2023 Kristian Zuparic (44) als Leiter Investment Management gewonnen. Der Diplom-Kaufmann kommt vom auf Wohnen spezialisierten Asset Manager Fundamenta Group Deutschland und verantwortet künftig den weiteren Aufbau des Portfolios.

Zuparic verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im nationalen Investment und Asset Management und setzte während dieser Zeit ein kumuliertes Transaktionsvolumen von einer Milliarde Euro um. Nach seinen Tätigkeiten, u.a. als Teamleiter im Investmentbereich und Asset Management bei Patrizia und KGAL, war Zuparic zwei Jahre als Head of Transaction Management bei der Fundamenta tätig. Dort war er am Portfolioaufbau und der marktstrategischen Zusammensetzung und Neuausrichtung beteiligt. Zudem verantwortete und entwickelte er das Thema ESG im Transaktionsbereich weiter.



„Das Team der Real Blue wächst weiter und mit ihm nicht nur unsere Immobilienbestände, sondern auch unser Leistungsspektrum. Die mehr als 15 Jahre Erfahrung von Kristian Zuparic in verschiedensten Bereichen der Immobilienbranche sowie sein Track Record sind für unsere weitere Unternehmensausrichtung wichtig. Wir planen aktuell einen weiteren Ausbau unseres Leistungsportfolios. Hierbei ist es für unser Haus von großer Bedeutung, dass unsere hohen Nachhaltigkeitsanforderungen bereits im Sourcing und Ankauf umgesetzt werden.“, so Michael Eisenmann, Geschäftsführer von Real Blue.



Mit Kristian Zuparic sollen weitere Immobilien-Assetklassen, sowohl im Bereich der sozialen Infrastruktur als auch in neuen Segmenten erschlossen, und die Produktpalette der Real Blue um weitere Mehranleger-Spezialfonds und Individualmandate erweitert werden.